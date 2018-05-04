«Зарница-2018»: Прямое включение

В Лицее № 3 началась городская военно-патриотическая игра «Зарница. Пермь-2018». Всего в ней участвует 22 команды.

В марте одновременно в семи районах города состязались более 90 команд школьников в возрасте 14-15 лет. Лучшие - а это 22 команды - вышли на городской этап . На протяжении двух дней им предстоит соревноваться в нескольких дисциплинах: строевая подготовка, стрельба из пневматической винтовки, разборка/сборка автомата, метание гранаты, общевойсковая полоса препятствий, а также пройти задания по физподготовке, ответить на вопросы военно-исторической викторины и представить визитку команды. Дисциплины предполагают не только командные, но и индивидуальные зачеты. Победителей назовут 5 мая на торжественном построении. Команда-победитель будет представлять Пермь в краевой игре "Зарница Прикамья 2018", которая пройдет 15 - 19 мая на базе Пермского кадетского корпуса ПФО им. Героя России Федора Кузьмина в Усть-Качке.

Подробности выяснил корреспондент Данил Гусельников.