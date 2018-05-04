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Пермь. Новости культуры 03.05.2018

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Новости культуры

Главные темы выпуска:

- Квартет «Каравай» Пермской краевой филармонии отметил юбилей - 30 лет. Он появился на музыкальной карте Прикамья три десятилетия назад по инициативе Заслуженного артиста РФ Олега Згогурина.

- В Перми заработал светомузыкальный фонтан у Театра-Театра. Первые струи забили в день весны и труда.Теперь до осени фонтан будет «давать» по три вечерних представления в выходные и праздничные дни.

- Театр -Театр закрылся на долгожданную реконструкцию сцены. Последний спектакль 91 сезона артисты сыграли 29 апреля - это был мюзикл «Владимирская площадь». Большая сцена ТТ будет закрыта до ноября.

- Летом в д. Бачманово Косинского района пройдет 9-й межмуниципальный фестиваль обрядовой культуры «Гаврилов день». Подготовка к празднику уже началась.

 

 

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 04.05.2018 в 11:30 в рубрике - Вести Пермь

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