Пермь. Новости культуры 03.05.2018
Главные темы выпуска:
- Квартет «Каравай» Пермской краевой филармонии отметил юбилей - 30 лет. Он появился на музыкальной карте Прикамья три десятилетия назад по инициативе Заслуженного артиста РФ Олега Згогурина.
- В Перми заработал светомузыкальный фонтан у Театра-Театра. Первые струи забили в день весны и труда.Теперь до осени фонтан будет «давать» по три вечерних представления в выходные и праздничные дни.
- Театр -Театр закрылся на долгожданную реконструкцию сцены. Последний спектакль 91 сезона артисты сыграли 29 апреля - это был мюзикл «Владимирская площадь». Большая сцена ТТ будет закрыта до ноября.
- Летом в д. Бачманово Косинского района пройдет 9-й межмуниципальный фестиваль обрядовой культуры «Гаврилов день». Подготовка к празднику уже началась.
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