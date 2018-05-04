Раскинулась Бабка широко

В Кунгурском районе оказались подтопленными два автомобильных моста. По информации МЧС, причиной стали теплая погода и обильное таяние снега.

Так сейчас выглядит автомобильный мост, который связывает село Моховое и четыре деревни на том берегу. Уровень воды в реке Бабка поднялся. Сейчас мост затоплен примерно на 40 сантиметров. Это немного, но течение сильное. На мост принесло различный мусор и коряги. Проезд закрыт. Переходить, даже если на вас высокие болотные сапоги, небезопасно, поскольку течение достаточно сильное и вода холодная. Но существуют альтернативные способы попасть на тот берег.

Главное сообщение в период паводка из года в год между деревнями и большой землей – этот пешеходный мост. Он построен высоко, поэтому большой воде до него не добраться. Но его оберегают как зеницу ока. Постоянно чистят, чтобы его не смыло.

Последствия паводка можно наблюдать на втором автомобильном мосту, он также завален мусором и корягами. Сейчас здесь дорога пока открыта. Большая вода отошла. Однако синоптики прогнозируют осадки, поэтому вполне возможно, что вода вновь поднимется, и эта дорога будет закрыта. На этот случай есть пути объезда – через деревни Жилино и Масленники.