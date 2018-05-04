«Млада» спела в московском метро
Пермские артисты хора «Млада» спели в московском метро. И сделали они это вовсе не из-за нужды, а исключительно по велению сердца.
А если серьёзно в эти майские праздники артисты МладаХор покоряли столицу. В Москве певцы приняли участие в конкурсе «Московская весна а капелла». В этом году – это 184 коллектива, 1600 исполнителей из 16 стран. За три дня артисты выступили на 9 площадках и повторили сложнейшую акапельную программу. Идея спеть в метро возникла у певцов совершенно спонтанно, когда они ехали с одной концертной площадки на другую. В тот момент они услышали, как в вагоне объявили: станция «Молодёжная».
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