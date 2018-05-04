Пермскому Космосу - 60 лет

60 лет пермскому космосу, юбилей начала производства ракетных двигателей отмечает город в эти дни. Городской фестиваль науки и техники назвали "Космос наш". Масштабное событие весь день продолжалось на площади у ДК имени Солдатова.

В первой ракете Полины, сделанной своими руками на мастер-классе, главное даже не составные части, а правильные цвета. Именно с такой детской мечты и начинается дорога в космос.

Полина Вишнякова: "Я бы хотела на Сатурн, потому что там интересные кольца, по ним походить".

Татьяну Тюхтину на производство ракетных двигателей 38 лет назад также привела её детская мечта. С тех пор вся жизнь связана с космосом, даже замуж вышла 12 апреля, а коллектив предприятия «Протон-ПМ» теперь как родная семья.

Татьяна Тюхтина, начальник бюро технического контроля литейного цеха ПАО «Протон-ПМ»: "Эта крепкая, дружная семья помогла мне пройти сложный, трудный, долгий путь".

Космос вообще оказывается гораздо ближе к Перми, чем может показаться на первый взгляд. Так что к полету надо быть готовым всегда, и здесь же можно пройти первую проверку на прочность.

В честь 60-летия производства ракетных двигателей в Перми «Протон-ПМ» устраивает для всех жителей города фестиваль «Космос наш». И в первую очередь, это «умные развлечения» - десять интерактивных образовательных площадок для подрастающего поколения. Как и 60 лет назад, космос – это то, что продвигает науку и технику вперед.

Дмитрий Щенятский, исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ»: "Это именно та область деятельности, где свершаются все достижения, где совершаются открытия. Именно поэтому наша задача - показать молодежи, куда движется космонавтика и каких достижений нам следует ждать в перспективе".

Особое внимание к заслуженным работникам. Прямо на сцене вручают награды госкорпорации «Роскосмос», краевых и городских властей.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Я абсолютно спокоен за наше будущее, потому что я знаю, пермские предприятия пользуются у руководства страны и руководства отрасли большим доверием".

Ракетные двигатели первой ступени производства предприятия «Протон-ПМ» за свою более чем полувековую историю заслужили славу самых качественных изделий. Так что даже с орбиты коллективу шлют традиционное поздравление.

Космонавты: "Благодаря вам, мы продолжаем прокладывать дорогу в космос, а ведь начинаете ее именно вы на земле".

На земле праздник уже продолжается. Определен победитель онлайн-викторины - он сможет побывать на испытании ракетного двигателя. А для всех гостей звучат песни экс-солиста группы «Земляне» Сергея Скачкова.