Долгострой вне закона: В Перми сносят торговый центр на ул. Попова

Один из самых устойчивых пермских долгостроев - торговый центр на улице Попова - начали сносить. Четыре года минуло с соответствующего решения суда, добровольного сноса власти так и не дождались. Примечательно, но начали тяжбу рядовые граждане, которым строительство центра попросту перекрыло путь домой.

Даже на плане развития территории, который чудом сохранился на фасаде одного из зданий, этого бизнес-центра нет. Еще в 2014 году Ленинский районный суд постановил снести незаконную постройку.

С бумагами о сносе и группой быстрого реагирования судебные приставы добрались до так и недостроенного бизнес-центра спустя четыре года после вынесение приговора. Владелец здания не захотел добровольно сносить самовольно возведенный объект.

Собственник торгового центра на строительной площадке так и не появился. Хотя для него визит судебных приставов вряд ли стал неожиданностью.

Александра Морданова, начальник межрайонного отдала судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пермскому краю: "Исполняем решение суда о сносе строения, расположенного по адресу Попова".

По проекту здесь должен был появиться шестиэтажный торговый центр. При строительстве его владельцы перекрыли все пути к жилому дому, расположенному рядом. Жильцы барака подали иск в суд и добились сноса.

Процесс демонтажа может растянуться на целый месяц. Само здание выполнено из монолитного бетона и просто разобрать его не получиться. Все расходы подрядчику будет обязан возместить собственник здания.

Александра Морданова, начальник межрайонного отдала судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пермскому краю: "Затраты будут взысканы с должника, так как обязывающими мерами исполнительного документа он должен был снести данный объект".

Новое назначение площадки пока неизвестно, а сами строители планируют завершить все работы уже к 12 июня. И тогда на карте города Перми еще одним долгостроем станет меньше.