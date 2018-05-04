Реконструкция ул. Героев Хасана: автомобилистам придется потерпеть

В рамках реконструкции улицы Героев Хасана в Перми на пересечении автотрассы с Транссибирской магистралью состоялся первый этап перезапуска поездов на новый путепровод - так называемое технологическое окно по переключению чётного пути. При этом рассчитано всё так, что каких-то перерывов в движении составов нет - Транссиб работает в штатном режиме. Второй этап запланирован на 30 мая, и тогда уже все поезда пойдут по новому участку. А вот далее придётся потерпеть автомобилистам - движение машин здесь перекроют полностью.

Матвей Чувашов, главный инженер МУ «Пермблагоустройство»: "Со 2 июня по 9 июня планируется закрытие улицы Героев Хасана на данном участке. Это заключительный этап - демонтаж старого железнодорожного путепровода, полностью будет перекрыта вся дорога, весь транспорт будет запускаться в обход".