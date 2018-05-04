В Перми прошла первая репетиция парада Победы

То, что 9 мая будет происходить на Октябрьской площади в Перми, в общих чертах можно было увидеть на репетиции театрализованного пролога и праздничного шествия войск Пермского гарнизона.

Комсомольский проспект бы закрыт для движения от ул. Пушкина до Ленина. Также перекрыли улицы Луначарского и Екатерининскую, обе от Куйбышева до Газеты Звезда. Изменил движение общественный транспорт, который проходит через Октябрьскую площадь.

На Октябрьской площади прошли репетиции сводного хора на 600 человек, репетиции кадетов и барабанщиков.

Главная новинка праздничного парада в этом году - БТР-82, который пойдет во главе колонны военной техники. Это современная отечественная разработка. Самая новая российская техника. Башня машины обновленная, на ней установлена авиационная пушка, в целом автомобиль мощнее своих собратьев, которые ожидают свой черед на выдвижение в сторону Октябрьской площади. Проход техники на репетиции парада - главный гвоздь программы.

Что касается программы 9 мая, то об этом мы спросили у организаторов.

Андрей Хомяков, режиссер Агентства социокультурных проектов г. Перми: "Нынче мы пересмотрели формат начала парада. Это будет не театрализованная историческая часть пролога, а будет тематическая военная часть, где можно будет увидеть дефиле барабанщиков, которое в этом году мы сделали совершенно новое. И конечно же, большая часть сводного Пермского хора".

Еще один интересный ход - 9 мая на Октябрьской площади планируется развернуть два полотна размерами 24 на 12 метров. Это флаг Российской Федерации и Знамя Победы.