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← Пермяки увидели агитплакаты СССР и запрещенный портрет Жукова

Вне расписания

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В Арт-резиденции открылась персональная выставка пермского живописца Кирилла Зибницкого «Вне расписания». На холстах художник изобразил городской пейзаж, в котором главными персонажами стали автомобили, мотоциклы, электрички, паровозы, водный транспорт. Также в рамках экспозиции представлены авторские работы, созданные на пленэрах в Крыму и родном Пермском крае. Особое место на выставке занимает серия работ «ретроавтомобили», написанная к 85-летию Горьковского автозавода. 

Метки: Культура, в Перми, Общество

Опубликовано: 03.05.2018 в 17:55 в рубрике - Вести Пермь

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← Пермяки увидели агитплакаты СССР и запрещенный портрет Жукова

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