Вне расписания
В Арт-резиденции открылась персональная выставка пермского живописца Кирилла Зибницкого «Вне расписания». На холстах художник изобразил городской пейзаж, в котором главными персонажами стали автомобили, мотоциклы, электрички, паровозы, водный транспорт. Также в рамках экспозиции представлены авторские работы, созданные на пленэрах в Крыму и родном Пермском крае. Особое место на выставке занимает серия работ «ретроавтомобили», написанная к 85-летию Горьковского автозавода.
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