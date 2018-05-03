В Арт-резиденции открылась персональная выставка пермского живописца Кирилла Зибницкого «Вне расписания». На холстах художник изобразил городской пейзаж, в котором главными персонажами стали автомобили, мотоциклы, электрички, паровозы, водный транспорт. Также в рамках экспозиции представлены авторские работы, созданные на пленэрах в Крыму и родном Пермском крае. Особое место на выставке занимает серия работ «ретроавтомобили», написанная к 85-летию Горьковского автозавода.