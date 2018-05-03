Пермяки увидели агитплакаты СССР и запрещенный портрет Жукова

В субботу в Центральном выставочном зале Перми открылась выставка «Арт-поддержка», приуроченная к годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Здесь представлены шедевры столичных музейных коллекций: агит-плакаты 30−40 х годов, рисунки известных художников и карикатуристов, в частности Караченцова, Кокорекина, Долгорукова, и арт-содружества Кукрыниксы. Но главным экспонатом выставки, безусловно, является картина Василия Яковлева «Конный портрет маршала Жукова», долгие годы запрещенный в СССР. Почему это случилось, рассказали директор ЦВЗ Елена Негонова и галерист Марина Фельдблюм, которые стали гостями программы "Новости культуры".