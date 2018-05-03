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Электронный шторм в Перми

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Мощная волна драйва захватила Органный зал Пермской краевой филармонии. Участники коллектива Imperia Music Band устроили здесь   настоящий электрошторм, исполнив популярную музыку в сочетании с классической на электроскрипках и электровиолончели.  Композиции  Prodigy звучали вместе с музыкой Грига,   AC/DC с  Паганини,  Свиридов с саундтреком из фильма "Звёздные войны".

Необычное сочетание классической и современной музыки создает  бас-гитарист, саунд-продюсер, композитор Станислав Вахнин, он делает уникальные аранжировки. На электроскрипках в коллективе «Imperia Music Band» играют Наталья Дьяченко и Алена Нумерова,  на электровиолончели - Жазира Абдигали. Диапазон  электроскрипки огромен, что дает ей несомненное  преимущество перед классической. При этом изменение тембра, объёма и динамики выходного сигнала электронного инструмента зависит от обработки и эффектов, которые использует сам музыкант во время игры.

«Imperia Music Band» -  это творческий союз музыкантов рок-бэнда и солисток - воспитанниц русской академической школы. И, конечно, электроинструменты отличаются от обычных, поэтому девушкам приходилось к ним заново приспосабливаться.

Коллектив  активно сотрудничает со звёздами российской эстрады, а в прошлом году им посчастливилось выступить на концерте известного британского музыканта Стинга.

Не так давно коллектив выпустил свой первый клип на произведение  «Астурия»  испанского композитора Исаака Альбениса.  Есть мнение, что эта композиция была написана для гитары, большинство слышало ее только в этом исполнении, но  сам  Альбенис был пианистом и написал "Астурию" для фортепьяно, и лишь спустя многие годы ее  переложили на гитарные ноты. Но многие музыканты идут на эксперименты и исполняют ее на самых разных инструментах.

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 03.05.2018 в 17:15 в рубрике - Вести Пермь

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