Спортсмен, учитель, победитель!

На уроки физкультуры к Егору Усачеву с удовольствием ходят ученики со всех парарллелей пермской гимназии №5. Это не просто учитель физкультуры - мастер спорта по прыжкам на лыжах с трамплина, после Континентального кубка 2016 и Всемирной Универсиады 2016 года Егор Усачев - в десятке сильнейших спортсменов мира. Главная мечта - завоевать для страны Олимпийскую медаль в Китае в 2022 году.