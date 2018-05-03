Спортсмен, учитель, победитель!
На уроки физкультуры к Егору Усачеву с удовольствием ходят ученики со всех парарллелей пермской гимназии №5. Это не просто учитель физкультуры - мастер спорта по прыжкам на лыжах с трамплина, после Континентального кубка 2016 и Всемирной Универсиады 2016 года Егор Усачев - в десятке сильнейших спортсменов мира. Главная мечта - завоевать для страны Олимпийскую медаль в Китае в 2022 году.
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