Паводок: отрезанных населенных пунктов нет

Последние данные, касающиеся прохождения паводка на территории Прикамья, уточнили в МЧС. Вот что по телефону сообщила Оксана Бутина, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю:

"В Кунгурском районе зафиксированы подтопления территорий. Ситуация эта прогнозируемая, для мониторинга на месте работала оперативная группа. Установлено, что произошло подтопление низководного муниципального моста в населенном пункте Моховое (перелив составил 45 см.) и еще одного моста, расположенного в 150 метрах. Установлены предупреждающие знаки. Имеется объездной путь через село Жилино и поселок Масленники, отрезанных населенных пунктов на данный момент нет".