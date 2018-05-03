Паводок: отрезанных населенных пунктов нет
Последние данные, касающиеся прохождения паводка на территории Прикамья, уточнили в МЧС. Вот что по телефону сообщила Оксана Бутина, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю:
"В Кунгурском районе зафиксированы подтопления территорий. Ситуация эта прогнозируемая, для мониторинга на месте работала оперативная группа. Установлено, что произошло подтопление низководного муниципального моста в населенном пункте Моховое (перелив составил 45 см.) и еще одного моста, расположенного в 150 метрах. Установлены предупреждающие знаки. Имеется объездной путь через село Жилино и поселок Масленники, отрезанных населенных пунктов на данный момент нет".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Кунгурском районе подтопило два автомобильных моста
На ул. Попова начался снос самовольной постройки
За границу - из нового терминала
Он живой и светится: В Перми включили главный городской фонтан
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Налоговые декларации: 3 мая - крайний срок
В Перми пройдет репетиция праздничного парада
Скоро лето. В Перми запустили городские фонтаны
Велопервомай: велосипедисты проедут по Перми в пионерских галстуках
Вести Пермь. События недели
Добавить комментарий: