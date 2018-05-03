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← На ул. Попова начался снос самовольной постройки

В Кунгурском районе подтопило два автомобильных моста

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мост

Из-за активного таяния снега и повышения уровня воды в реке Бабка в Кунгурском районе оказались подтоплены два моста, соединяющие Моховое и деревни Липово, Дейково, Плашкино, Подкаменное. Затопленные мосты можно объехать через населенные пункты Жилино и Масленники, также функционирует пешеходный мост. Чуть раньше подтопления были зафиксированы в Чусовском и Уинском районах.

мост

Метки: в Пермском крае, Общество, Происшествия

Опубликовано: 03.05.2018 в 15:33 в рубрике - Вести Пермь

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