На ул. Попова начался снос самовольной постройки

Судебные приставы приступили к сносу самовольной постройки на ул. Попова в Перми. Несколько лет назад здесь начали незаконно возводить торговый центр.

Здание состоит из цельного бетона. Рабочие будут разбирать здание постепенно - этаж за этажом, начиная с пятого этажа. С утра на объекте побывали судебные приставы, которые вручили судебное постановление представителю охранного предприятия. Решением Ленинского районного суда еще в 2014 году здание было признано незаконным, собственника обязали снести постройку за счет собственных средств. Однако решение суда до сих пор не исполнено. В настоящее время производится принудительный снос. В порядке гражданско-процессуального кодекса затраты будут взысканы с должника.

Все работы планируют завершить ко Дню города. Что будет на этом месте, новый собственник пока не сообщает.