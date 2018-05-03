На ул. Попова начался снос самовольной постройки
Судебные приставы приступили к сносу самовольной постройки на ул. Попова в Перми. Несколько лет назад здесь начали незаконно возводить торговый центр.
Здание состоит из цельного бетона. Рабочие будут разбирать здание постепенно - этаж за этажом, начиная с пятого этажа. С утра на объекте побывали судебные приставы, которые вручили судебное постановление представителю охранного предприятия. Решением Ленинского районного суда еще в 2014 году здание было признано незаконным, собственника обязали снести постройку за счет собственных средств. Однако решение суда до сих пор не исполнено. В настоящее время производится принудительный снос. В порядке гражданско-процессуального кодекса затраты будут взысканы с должника.
Все работы планируют завершить ко Дню города. Что будет на этом месте, новый собственник пока не сообщает.
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