Он живой и светится: В Перми включили главный городской фонтан

В Перми включили главный городской фонтан у Театра-Театра.

В этот вечер каждый радовался по-своему: кто-то - теплой погоде, кто-то - приятной компании.

Струи фонтана в сопровождении света и музыки вновь возвысились над землей под всеми любимые композиции. Посмотреть на это зрелище пришли сотни пермяков.

Высота струй может достигать 14 метров, а эффект «танцующей» воды достигается за счет того, что насосы работают независимо друг от друга. Но самое настоящее шоу началось, когда на улице стемнело - тогда фонтан заиграл по-настоящему яркими красками.

Важным атрибутом вечера, помимо самого фонтана, стал обычный телефон. Кажется, почти никто не упустил возможности снять на видео это фееричное шоу или просто сделать пару красивых селфи.

А уже в ближайшие выходные ярких фото у пермяком станет еще больше. Светомузыкальное шоу можно будет увидеть три раза по выходным вечером в 20.45, 21, 45 и 22.45.