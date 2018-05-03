Он живой и светится: В Перми включили главный городской фонтан
В Перми включили главный городской фонтан у Театра-Театра.
В этот вечер каждый радовался по-своему: кто-то - теплой погоде, кто-то - приятной компании.
Струи фонтана в сопровождении света и музыки вновь возвысились над землей под всеми любимые композиции. Посмотреть на это зрелище пришли сотни пермяков.
Высота струй может достигать 14 метров, а эффект «танцующей» воды достигается за счет того, что насосы работают независимо друг от друга. Но самое настоящее шоу началось, когда на улице стемнело - тогда фонтан заиграл по-настоящему яркими красками.
Важным атрибутом вечера, помимо самого фонтана, стал обычный телефон. Кажется, почти никто не упустил возможности снять на видео это фееричное шоу или просто сделать пару красивых селфи.
А уже в ближайшие выходные ярких фото у пермяком станет еще больше. Светомузыкальное шоу можно будет увидеть три раза по выходным вечером в 20.45, 21, 45 и 22.45.
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