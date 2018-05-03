За границу - из нового терминала

В новом терминале пермского аэропорта открыли зону международных вылетов. Отныне все зарубежные рейсы будут приземляться здесь.

В ночь с 29 на 30 апреля старый терминал пермского аэропорта «сдал пост» новому. Пограничный и таможенный контроль поменяли место дислокации, переехав вместе с сотрудниками и оборудованием. Теперь все международные рейсы будут обслуживаться здесь. Соответствующее сообщение поступило от зампреда правительства Дмитрия Рогозина в ответ на письмо губернатора края Максима Решетникова.

Следующий этап модернизации пермского аэропорта - строительство нового перрона, на котором появятся телетрапы. Планируется, что к 2020 году пассажиропоток увеличится до 2х млн человек в год.

Для удобства пассажиров в аэропорту уже работают кафе, бизнес-залы, аптечный пункт, в ближайшей перспективе появятся Дюти Фри и телетрапы.

Николай Уханов, министр транспорта Пермского края: "Есть подрядная организация, заключен государственный контракт, на следующей неделе они должны уже приступить к работам. Я провел уже несколько совещаний, организационных, чтобы понять где будет строительная площадка, урегулировать все вопросы с системой безопасности, потому что это объект режимный".

Анталия-Пермь. Пассажиры этого самолета вылетали из старого аэропорта - а приземлились уже в новом. Для них это стало сюрпризом, разницу почувствовали сразу.

Чтобы вот такая «приятная неожиданность» не доставила неудобств, администрация пермского аэропорта организовала бесплатный трансфер. Тех пассажиров, которые оставили свои автомобили на парковке возле старого терминала, на место будет доставлять автобус. Работать такой маршрут будет столько, сколько потребуется.