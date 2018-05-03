Пермский край. Неделя за 159 секунд

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

9 дошкольных учреждений, 7 школ, 7 стадионов, 2 бассейна и 3 физкультурно-оздоровительных комплекса. Все это хотят построить в Перми. И не когда-то потом, а в ближайшие пять лет. Удовольствие дорогое. Пока говорят о сумме в пять миллиардов рублей. С суммой город сам не справится. Будет помогать край и, возможно, Москва. Вопрос уже обсудили в Пермской городской Думе. Депутаты «за». Причем, с весьма трезвыми оценками. Например такими: это - не предел мечтаний, а только часть перечня необходимых объектов, которые должны бы появиться в Перми.

ТЕХНОЛОГИЯ НЕДЕЛИ

Всем, у кого аллергия, «Яндекс» в помощь. Отечественный интернет- гигант выставил в открытый доступ карту пыльцы. Представлена почти вся Восточная Европа, Казахстан и европейская часть России. Пермь присутствует. В каждый конкретный момент времени Сеть подскажет, есть ли в воздухе пыльца полутора десятков самых опасных растений. И если есть, то сколько. А если нет, то не принесет ли ее ветер в ближайшие дни. Польза очевидна: те, кто не дружит с цветущей крапивой или молодыми листьями дуба, могут прогнозировать свое самочувствие. И в опасные дни либо просто поберечься, либо лекарства приготовить, либо визит к врачу назначить.

ПОТЕРЯ НЕДЕЛИ

Теперь - либо в объезд, либо вплавь. В Пермском крае закрыли последнюю ледовую переправу. Всего нынче их было 14. Это если считать официальные, правильно организованные и полностью оборудованные. Все они с задачей справились и отработали зиму без происшествий. Закрывать переправы начали еще пару недель назад. В крае потеплело, пусть и с большим опозданием. И удобный лед быстро превратился в опасный. Дольше всех держалась самая северная переправа под Гайнами. Но теперь и там все, ледовый сезон-2018 официально стал историей.

РАЗВЛЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ

Пермь как один большой игровой полигон. Таким город видят авторы мобильной игрушки StreetsGo. Авторы - пермская супружеская пара - анонсировали ее появление в ноябре. Приложение для гаджетов вышло в феврале. Сейчас первые отзывы подоспели. Познавательный квест по улицам Перми, чем-то похожий на классические «12 записок», пользователям однозначно нравится. Пока в деле можно проверить один маршрут «Перстень Свиязева». Это 11 локаций и более чем трехкилометровая прогулка по городу. Говорят, что скоро можно будет попробовать поискать «Клад Каменских» или познакомиться с «Причудами губернаторов». Дальнейшая судьба проекта будет зависеть от пользователей. Если люди станут качать и играть - он будет жить и развиваться. И, возможно, не только в Перми.