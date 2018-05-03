Налоговые декларации: 3 мая - крайний срок

Сегодня заканчивается подача налоговых деклараций. В первую очередь отчитаться обязан тот, кто в 2017-м получил доход, без учета официальной зарплаты. Последняя дата, когда это можно сделать, – 3 мая. Декларацию необходимо подавать даже в том случае, если вы не обогатились от полученных доходов. Это будет так называемая нулевая декларация.