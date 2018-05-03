Налоговые декларации: 3 мая - крайний срок
Сегодня заканчивается подача налоговых деклараций. В первую очередь отчитаться обязан тот, кто в 2017-м получил доход, без учета официальной зарплаты. Последняя дата, когда это можно сделать, – 3 мая. Декларацию необходимо подавать даже в том случае, если вы не обогатились от полученных доходов. Это будет так называемая нулевая декларация.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми пройдет репетиция праздничного парада
Скоро лето. В Перми запустили городские фонтаны
Велопервомай: велосипедисты проедут по Перми в пионерских галстуках
Вести Пермь. События недели
Между нами тает лёд!
Вступил в силу штраф за остановку на «вафельной » разметке
Пермские электрички переходят на летнее расписание
Первой спортивной - 70 лет
На «Губернский бал» заглянул Василий Татищев
С 10 мая будет ограничено движение по коммунальному мосту
Добавить комментарий: