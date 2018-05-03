В Перми пройдет репетиция праздничного парада
3 и 7 мая в Перми пройдут репетиции праздничного парада. С 19.00 до 23.00 движение транспорта будет ограничено в районе Октябрьской площади.
9 мая парад смогут увидеть с трибун 13 тысяч зрителей. Прямая трансляция с Октябрьской площади будет организована в Интернете и на телевидении, а также на экране большой сцены у «Театра-Театра».
Торжественное прохождение войск продолжится шествием колонны «Бессмертного полка», участники которой пройдут под музыкальное сопровождение сводного хора. Шествие «Бессмертного полка» в Перми – традиционно одно из самых многочисленных в России. В этом году ожидается около 40 тысяч участников.
После парада праздничное действие переместится на городскую эспланаду. На большой сцене у «Театра-Театра» зрителей ждет праздничный концерт. Пространство у монумента «Героям фронта и тыла» условно поделится на две части – «фронт» и «тыл», – отражая разные стороны жизни в военное время. Весь день будет работать полевая кухня, на улице Ленина разместится музей военной техники под открытым небом.
Празднование продлится до позднего вечера и завершится фейерверком, который запустят в 23.00 с площадки бывшей военной части «Красные казармы».
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