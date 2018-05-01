Скоро лето. В Перми запустили городские фонтаны
Сегодня пермякам, несмотря на прохладную погоду, все же удалось увидеть по настоящему летнее событие – открытие городских фонтанов. На эспланаде первый в этом году запуск Театрального фонтана встретили десятки горожан. Видео
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