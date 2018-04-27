Летнее расписание: Пассажирам электричек дарят семена

Семена укропа и не только получат пермские дачники. Акция объявлена в пригородных кассах станции Пермь-2, упаковки семян будут выдавать вместе с билетами.Так в Пермской пригородной компании решили поздравить пассажиров с началом дачного сезона.

Среди семян - редис, свекла, горох, салат, морковь, кабачок и укроп. К слову, сезон посадок уже начинается, и как признаются пассажиры, такой подарок весьма кстати.

А сезонные изменения пассажиры смогут увидеть уже с завтрашнего дня. 28 апреля вводится летнее расписание. В рейс выйдут 12 дополнительных летних электричек.