Летнее расписание: Пассажирам электричек дарят семена
Семена укропа и не только получат пермские дачники. Акция объявлена в пригородных кассах станции Пермь-2, упаковки семян будут выдавать вместе с билетами.Так в Пермской пригородной компании решили поздравить пассажиров с началом дачного сезона.
Среди семян - редис, свекла, горох, салат, морковь, кабачок и укроп. К слову, сезон посадок уже начинается, и как признаются пассажиры, такой подарок весьма кстати.
А сезонные изменения пассажиры смогут увидеть уже с завтрашнего дня. 28 апреля вводится летнее расписание. В рейс выйдут 12 дополнительных летних электричек.
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