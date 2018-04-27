Пермский дом украсил портрет Чехова
В Индустриальном районе Перми на одной из многоэтажек по улице Космонавта Леонова появился четырехметровый портрет писателя Антона Чехова. Его нарисовал пермский художник Николай Старков. Портрет заказали владельцы книжного магазина, находящегося в этом здании. Таким образом они хотели привлечь внимание к себе и напомнить горожанам, что Антон Павлович был в нашем городе дважды: по пути на остров Сахалин и по приглашению в имение Морозова во Всеволодо-Вильву.
Приобщаясь к необычной для столичного жителя уральской весне, он пишет своей сестре строки, которым местные жители могут и возмутиться: "Камские города серы; кажется, в них жители занимаются приготовлением облаков, скуки, мокрых заборов и уличной грязи". Но все же Чехов писал своей супруге, что Пермь - это идеальное место для дачной жизни.
Из письма Чехова к Горькому известно, что действие “Трех сестер” происходит в губернском городе "вроде Перми". Есть версия, что и прототипами чеховских героинь – трех сестер - стали сестры Циммерман. Оттилия, Маргарита и Эвелина были учредительницами и педагогами первой пермской гимназии.
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