Уходим под землю: провал на детской площадке
В Перми в Мотовилихинском районе образовался провал на детской площадке. Около трёх дней назад во дворе дома №6 по улице Хрустальной образовался обвал, диаметр отверстия около полуметра. Представители районной администрации произвели замеры и огородили территорию. В непосредственной близости от ямы находится бизнес-центр. Сейчас чиновники готовят ответ о причинах провала и сроках ликвидации.
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