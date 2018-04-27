Уходим под землю: провал на детской площадке

В Перми в Мотовилихинском районе образовался провал на детской площадке. Около трёх дней назад во дворе дома №6 по улице Хрустальной образовался обвал, диаметр отверстия около полуметра. Представители районной администрации произвели замеры и огородили территорию. В непосредственной близости от ямы находится бизнес-центр. Сейчас чиновники готовят ответ о причинах провала и сроках ликвидации.