Пермский край занял второе место на Дельфийских играх





Пермяки вернулись с Дельфийских игр с медалями и дипломами. Торжественная церемония закрытия XVII молодежных Дельфийских игр России состоялась на Приморской сцене Мариинского театра. По итогам творческих состязаний в общем командном зачете Пермский край занял второе место. В этом году делегация Пермского края завоевала 22 награды в 19 номинациях: из них 8 «золотых» медалей, 5 «серебряных» медалей, 3 - «бронзовых» и 6 - специальных дипломов.