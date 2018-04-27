Пермский край занял второе место на Дельфийских играх
Пермяки вернулись с Дельфийских игр с медалями и дипломами. Торжественная церемония закрытия XVII молодежных Дельфийских игр России состоялась на Приморской сцене Мариинского театра. По итогам творческих состязаний в общем командном зачете Пермский край занял второе место. В этом году делегация Пермского края завоевала 22 награды в 19 номинациях: из них 8 «золотых» медалей, 5 «серебряных» медалей, 3 - «бронзовых» и 6 - специальных дипломов.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Каким будет центр Перми к 300-летнему юбилею?
Пермь. Новости культуры 26.04.2018
ЧП на Фестивале хоров: Дело об обрушении сцены рассматривают в суде
К Дню Победы ветераны получат единовременные выплаты
Проверки затянулись: В Кизеле 11 домов остались без газа
«Киномания»: 3 тысячи фильмов и 230 телеканалов
Я б в инвесторы пошел - Центробанк научит
В Перми начнется комплектование групп в детских садах
30 ноября предлагают посвятить подвигу ликвидаторов
Помощника президента познакомили с глобальной реконструкцией Перми
Добавить комментарий: