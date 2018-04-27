Каким будет центр Перми к 300-летнему юбилею, и что изменится в районах города? Спикер городской думы Юрий Уткин рассказал об этом в подробностях жителям микрорайона Владимирский на личной встрече. Камерный формат встречи выбран неслучайно, именно так можно услышать мнение и предложения горожан.

Назима Азматова старается не пропускать подобные собрания. Ведь на них всегда можно поговорить без посредников.

Назима Азматова: "Мы, жители города, обязаны знать, что нас ожидает, и участвовать в таких вопросах граждане должны, даже обязаны".

Изменения ждут эспланаду целиком. Из предложений - освещение, вмонтированное в асфальт, искусственные холмы с кафе внутри, парк и, конечно, светомузыкальный фонтан.

Территорию эспланады оградили. Сейчас ведутся работы для дальнейшей укладки коммуникаций - электрических и водопроводных сетей. Дальше будут вбивать сваи и заполнять бетонную чашу. А концепция развития эспланады предполагает её полное преображение.

На встрече говорили не только о знаковых городских проектах - возрождение Первогорода, переформатирование части территории завода имени Шпагина под культурное пространство, но и про развитие Свердловского района. Уже в сентябре этого года откроется новый корпус 42-й школы. В планах на 2019-й - завершение строительства детской поликлиники на Лодыгина, на 2020-й - сдача нового четырехэтажного корпуса для 93-й школы.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "Все ждут перемен, перемен в центре нашего города, и сегодня грех не воспользоваться двумя памятными датами: 295 лет нашему городу, где мы должны стартовать, и фактически всё то, что наметили вместе с краевыми властями, вместе с губернатором Пермского края завершить к 300-летию".

В преображении городского пространства участвуют все без преувеличения. Например, выбрать вид осветительных приборов, уличной мебели и озеленения можно будет на портале «Управляем вместе», и там же предложить название для будущего места притяжения.