← ЧП на Фестивале хоров: Дело об обрушении сцены рассматривают в суде
Пермь. Новости культуры 26.04.2018
Темы выпуска:
- Завершающий мастер-класс провёл Пермский губернский оркестр в школе номер 12. Ребята познакомились с инструментами духового оркестра, историей их создания и их звучанием.
- Главное, чтобы огонь не погас даже во время профилактики и очистки чаши. В Перми специалисты провели сезонные работы на мемориале Уральскому добровольческому танковому корпусу.
- На Пермь опустился электронный шторм. Это Уникальный инструментальный электропроект, где солирующие партии исполняют электроскрипки и электровиолончель.
- Это нечто большее чем просто игра, в Перми накануне вечером русские и французские дети разгадывали загадки, тем самым открывая культуру двух стран, для этого не требовалось даже личной встречи - видеозагадки стороны размещают на интернет площадках. Полное содействие таким контактам сегодня оказывает Посольство России во Франции.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
ЧП на Фестивале хоров: Дело об обрушении сцены рассматривают в суде
К Дню Победы ветераны получат единовременные выплаты
Проверки затянулись: В Кизеле 11 домов остались без газа
«Киномания»: 3 тысячи фильмов и 230 телеканалов
Я б в инвесторы пошел - Центробанк научит
В Перми начнется комплектование групп в детских садах
30 ноября предлагают посвятить подвигу ликвидаторов
Помощника президента познакомили с глобальной реконструкцией Перми
Специально для аллергиков: Туда не ходи - сюда ходи
Как Пермь будет праздновать Первомай
Добавить комментарий: