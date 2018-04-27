Пермь. Новости культуры 26.04.2018

Темы выпуска:

- Завершающий мастер-класс провёл Пермский губернский оркестр в школе номер 12. Ребята познакомились с инструментами духового оркестра, историей их создания и их звучанием.

- Главное, чтобы огонь не погас даже во время профилактики и очистки чаши. В Перми специалисты провели сезонные работы на мемориале Уральскому добровольческому танковому корпусу.

- На Пермь опустился электронный шторм. Это Уникальный инструментальный электропроект, где солирующие партии исполняют электроскрипки и электровиолончель.

- Это нечто большее чем просто игра, в Перми накануне вечером русские и французские дети разгадывали загадки, тем самым открывая культуру двух стран, для этого не требовалось даже личной встречи - видеозагадки стороны размещают на интернет площадках. Полное содействие таким контактам сегодня оказывает Посольство России во Франции.