ЧП на Фестивале хоров: Дело об обрушении сцены рассматривают в суде
В Перми перед судом предстал коммерсант Арсений Юдин, которого следователи считают виновником обрушения на Фестивале хоров в мае 2017 года. В результате ЧП у дворца культуры имени Солдатова пострадали 7 детей.
По версии следствия, в мае 2017 года предприниматель, являясь ответственным исполнителем работ по установке сценического оборудования, дал незаконное указание подчиненным ему техникам не монтировать и не закреплять переднюю опору конструкции к звуковым башням, на которых были подвешены акустические системы. В результате от сильного порыва ветра одна из башен упала на участников мероприятия. В результате 7 детей в возрасте от 7 до 15 лет получили травмы различной степени тяжести, в том числе здоровью 14-летней девочки был причинен тяжкий вред.
Дело рассматривается в закрытом режиме, в связи с тем, что в истории фигурируют несовершеннолетние. Юдина обвиняют по статье "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Предусмотренное наказание - до шести лет лишения свободы. Ранее обвиняемый заявлял, что раскаивается и готов помогать семьям потерпевших детей.
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