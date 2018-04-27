К Дню Победы ветераны получат единовременные выплаты

В Прикамье более 20 тысяч участников войны и тружеников тыла получат материальную помощь в честь Дня Победы. Участники и инвалиды ВОВ, которых в крае осталось чуть больше 1200 человек, получат единовременную поддержку в размере 10 тысяч рублей по указу Президента РФ. Более 19 тысяч тружеников тыла получат единовременную прибавку к пенсии из краевого бюджета в размере 3 тысяч рублей. Об этом на заседании правительства доложил министр социального развития. На эти цели выделены 59 млн рублей из резервного фонда Пермского края.

Павел Фокин, министр социального развития Пермского края: "Мы знаем всех пофамильно. Мы подготовим необходимые документы, и до 9 мая направим соответствующие ресурсы и списки в те доставочные предприятия, которые доставляют пенсию нашим уважаемым ветеранам".