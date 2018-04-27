Проверки затянулись: В Кизеле 11 домов остались без газа

В Кизеле 11 многоквартирных домов остались без газа на неопределенное время. Инспекция Госжилнадзора признала, что подавать сюда голубое топливо небезопасно для жизни людей. Поводом для проверки послужила недавняя трагедия, когда угарным газом из-за неисправной вентиляции задохнулись сразу две семьи. Проверки идут по всему краю, и кизеловская ситуация может повториться и в других населенных пунктах.

- Маленькие дети, старики - мы целый месяц без газа!

Возмущение местных жителей достигло максимума. Вопросы, когда появится газ, звучат во дворе, с балконов и особенно часто - в квартирах с малышами. Дина живёт с племянником и сама готовится стать мамой. Но для проверяющих это не аргумент.

Дина: "Я вот так по кругу хожу и звоню, звоню, звоню".

Именно в этом доме на улице Пролетарской в конце марта произошло ЧП, жертвами которого стали пять человек. Люди отравились угарным газом, причина - в неисправной системе вентиляции. В качестве подозреваемых - сотрудники управляющей компании. Сейчас идёт расследование.

После ЧП краевые власти заявили о том, что проверят состояние вентиляции, дымоходов и оборудования каждой квартиры региона. В потенциально опасных домах - с газовыми колонками - голубое топливо перекрыли почти сразу. В Кизеле таких зданий оказалось 11.

Массовые проверки призваны обезопасить людей, но их затянувшиеся сроки, по мнению местных жителей, создают другую опасность - повышается риск возникновения пожара, поскольку почти в каждой квартире пользуются электроплитками.

Кроме того, кизеловцы опасаются цифр в платёжках за апрель.

Роза Румянцева: "За электроэнергию придётся платить очень много, потому что варим без конца - у нас трое детей.

Без газа в Кизеле остались 825 квартир. К сегодняшнему дню после прошедших проверок возобновили подачу в 277 из них. Точных сроков подключения оставшихся людям не называют.

Ирина Турковская, заместитель начальника надзорного отдела Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края: "Никаких временных ограничений не существует. Газ подключают только в том случае, когда нарушения устранены в полном объёме".

Как заявляют местные власти, есть две основные причины затянувшихся проверок. Во-первых, не все пускают проверяющих в квартиры, во-вторых, ссылаются на алгоритм действий, который нельзя нарушить.

Александр Кустов, заместитель главы администрации Кизеловского городского поселения: "Руководство администрации Кизеловского городского поселения будет выходить на руководство газоснабжающей организации об усилении и привлечении человеческого ресурса, чтобы ускорить работу".

На это надеется и Дина. Конечно, как будущей маме, ей хочется чувствовать себя в безопасности, но слишком сложно почти месяц обходиться без газа и горячей воды.