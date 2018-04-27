«Киномания»: 3 тысячи фильмов и 230 телеканалов

Значительный прирост числа абонентов платного ТВ по итогам первого квартала этого года наблюдается только у «Ростелекома», сообщает информационно-аналитическое агентство «Телеком Дейли». Причину этого специалисты видят в интенсивном вводе новых оптоволоконных линий. А в Пермском офисе «Ростелекома» уверены, что сыграла свою роль особая политика наполнения эфира.

Небольшая настройка, с которой справится любой - и самый полный пакет киноновинок и премьер уже доступен для просмотра. Роберт Алексеев выбрал «Киноманию» от компании «Ростелеком» и уже подсчитывает плюсы. Это новая услуга, которая объединяет «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ».

Роберт Алексеев, житель Перми: "Очень удобно стало. Могу смотреть любимые фильмы, сериалы, кинохиты".

Домашний интернет двигается на предельных скоростях, а база нового «Интерактивного ТВ» включает в себя более 3 тысяч фильмов, 230 телеканалов, 80 из которых в HD-качестве. Уникальная цифровая витрина с огромным выбором телевизионного контента может работать на сетях любого провайдера.

Наталья Мухина, представитель компании «Ростелеком»: "Это более 20 фильмовых каналов, на которых можно смотреть самые последние киноновинки, любимые сериалы. С интерактивным ТВ всегда можно остановить фильм, поставить на паузу".

Подключить услугу может любой абонент компании «Ростелеком» всего за 350 рублей - стоимость одного билета в кино.

Конечно, полноценный кинотеатр с широким экраном и комфортными креслами высокоскоростной интернет не заменит. Но ходить сюда каждую премьеру - накладно. Выгодней подключить интерактивное ТВ и смотреть новинки с небольшим опозданием.

Сразу после проката на большом экране фильмы становятся доступны пользователям «Интерактивного ТВ». Ну, а в кино сегодня идут в первую очередь за ощущениями и качественной картинкой.

Дмитрий Харькин, директор кинотеатра: "Посмотреть фильм на большом экране в кинотеатре с другим абсолютно звучанием в атмосфере, когда находятся другие люди - это такое суггестивное восприятие".

Еще один приятный бонус от «Киномании» - к интерактивному пакету можно подключить до пяти переносных устройств. Это может быть планшет, телефон, или ноутбук. Так что каждый из членов семьи может найти видео по своему вкусу.