Я б в инвесторы пошел - Центробанк научит

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правила инвестора

Центробанк разослал новую памятку по финансовой грамотности. На этот раз на тему инвестиций. Что особо интересно, в брошюре есть список самых рискованных площадок, где можно быстро все потерять. И ведь именно они и являются самыми популярными у начинающих инвесторов. Итак, простые правила от Центробанка России, которые стоит знать, прежде чем вкладывать свои деньги в акции в надежде на прибыль. 

Даже в парке на скамейке Дмитрий незаметно для себя продолжает зарабатывать. Сейчас молодой человек считает себя уже продвинутым инвестором, а начиналось все с банального желания накопить на путешествие в Англию. Так что готов давать советы начинающим.

Дмитрий Конюшевич: "Нужно знать и понимать, как работает эта система. И, конечно, вкладывать только те деньги, которые не боишься потерять".

Альтернативы банковских вкладов - акции и облигации. Всё это - финансовые инструменты, которыми, умеючи, можно неплохо "починить" свою экономику. Акция - это ваша доля в бизнесе. С ее помощью заработать можно на успешных покупках и продажах, получить дивиденды. Облигация - это ценная бумага, по сути - долг перед вами условной компании или даже целой страны.

Наталья Смирнова, член Экспертного совета по финансовой грамотности при Банке России: "Чтобы купить облигацию, нужно несколько шагов. Первое - открыть брокерский счет, второе - туда положить деньги - либо наличными через кассу, либо банковским переводом. И дальше купить нужные вам облигации".

Инвестиции - это всегда риск. Сбережения могут как увеличиваться, так и сокращаться. Так что прежде чем начать, следует усвоить ряд простых правил.

Во-первых, свои финансовые цели всегда важно четко представлять. Те же машина, отпуск или дача вполне могут быть этими целями. Во-вторых, если нет вклада в банке, об инвестициях думать рано. На вкладе в банке должно быть пять-шесть ежемесячных расходов семьи. В-третьих, нужно застраховать базовые риски, то есть имущество, ответственность, жизнь - опять же для того, чтобы в особых случаях изымать деньги не из инвестиций. В-четвертых, сначала разберитесь, как работает рынок.

Для начинающего инвестора на первом месте должна стать учеба. Открыть брокерский счет можно прямо из дома, онлайн или в офисе брокерской компании. Это профессиональные посредники. Здесь главное удостовериться в наличии лицензии Банка России. А вот популярный рынок "Форекс" для новичков эксперты не рекомендуют - уж больно велики риски все потерять.         

И еще один совет от экспертов - инвестиции должны жить вместе с инвестором. Так что за состоянием своих финансовых счетов стоит следить регулярно. Но научившись думать на перспективу и понимать законы рынка, можно зарабатывать без отрыва от любимого дела, ну или просто отдыха.

 

 

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, Общество, Экономика, Деньги

Опубликовано: 27.04.2018 в 10:35 в рубрике - Вести Пермь

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