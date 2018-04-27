В Перми начнется комплектование групп в детских садах
В городском call-центре прошла прямая линия по вопросам комплектования групп в детских садах. Большинство вопросов, на которые ответила начальник управления дошкольного образования Перми, касалось выбора садика для ребёнка.
Комплектование проходит в несколько этапов - основной стартует 30 апреля, когда по заявлениям родителей будут подготовлены и направлены списки непосредственно в детские сады. С 15 мая начнётся оповещение родителей, подавших заявления в интернете через личные кабинеты на «Дошкольном портале» или по телефону.
Ольга Ершова, начальник управления дошкольного образования департамента образования администрации г. Перми: "Необходимо дождаться звонка из дошкольного учреждения, то есть никуда пока обращаться больше не нужно. Комплектование идёт на новый учебный год, и право посещать у ребёнка с 1 июля 2018 года".
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