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30 ноября предлагают посвятить подвигу ликвидаторов
В Государственную думу России поступило предложение об установлении еще одной памятной даты, связанной с катастрофой на Чернобыльской атомной электростанции. 30 ноября предлагается отметить окончание возведения саркофага над печально знаменитым четвертом энергоблоком и посвятить подвигу ликвидаторов. Пока же в мире 26 апреля вспоминают жертв радиационных аварий и катастроф. И в России в первую очередь говорят о Чернобыле.
Леонид Назаров - один из тех, кому довелось оказаться в рядах ликвидаторов последствий аварии на атомной электростанции.
Леонид Назаров, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС: "Меня призывал военкомат как механизатора, и когда привезли в зону, в роту разведки, как механика-водителя БРДМа".
Есть в Перми место, где каждый год собираются ликвидаторы - это сквер памяти жертв техногенных катастроф. Общаются чернобыльцы и в другие дни, встреча же 26 апреля - это традиция.
Стелу установили в Перми в год двадцатилетия аварии на Чернобыльской АЭС, в 2006 году. И сегодня на вахту памяти сюда вышли кадеты.
Из Пермской области и Коми-Пермяцкого округа, начиная с 1986 года, в Чернобыль отправилось более пяти тысяч человек. Сейчас количество тех, кто побывал в заражённой зоне, гораздо меньше - люди уходят из жизни, переезжают в другие регионы.
Олег Адамов, председатель правления Пермской краевой общественной организации инвалидов «Чернобылец»: "Получается, примерно около 1700 человек, а всего льготополучателей 2300 - это сюда входят эвакуированные, вдовы, дети".
О чернобыльской АЭС пишут книги и снимают кино, и до сих пор нет единого мнения по поводу причин крупнейшей аварии в истории атомной энергетики. Те, кто побывал на станции и видел всё сам, говорят, что до сих пор воспоминания не дают спокойно спать.
Дмитрий Тимофеев, когда узнал об аварии, понял, что придётся ехать - его воинская специальность химик-дозиметрист.
Дмитрий Тимофеев, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС: "Жутковато было, хотя и саркофаг был практически перекрыт, но кругом были всякие кучки, отходы были".
И, вполне вероятно, чернобыльцы столь массово будут собираться два раза в году. Предложение об этом направлено в Государственную думу. Речь идёт о 30 ноября, когда был подписан акт приёмки бетонного саркофага вокруг четвёртого энергоблока.
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