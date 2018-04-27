Помощника президента познакомили с глобальной реконструкцией Перми

В Пермь с двухдневным рабочим визитом прибыл помощник президента России Николай Цуканов. На уровне федерации он курирует вопросы местного самоуправления, и в Прикамье прилетел на съезд муниципалитетов. Правда, эта часть его поездки запланирована на 27 апреля. А накануне он отправился в пешую прогулку по центральной Перми, которая вступила в период глобальной реконструкции.

Грамотная трансформация городского пространства - первое, на что обратил внимание Николай Цуканов. С погодой повезло. Пешую прогулку по ключевым проектам, которые Пермь готовит к своему 300-летнему юбилею, представил губернатор региона Максим Решетников.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Здесь мы будем обустраивать культурное пространство, сюда хотим галерею перенести, музей, и сделать такой центр жизни, что называется".

Перенос Горнозаводской железной дороги, развитие набережной и эспланады. Масштабные планы начали воплощаться в жизнь благодаря поддержке федеральной власти и совместным усилиям правительства и муниципалитета. Оценив преобразившийся ансамбль зданий речного и железнодорожного вокзалов на Перми-1 и перспективы создания Первогорода, делегация отправилась вдоль Камы. В это время здесь работал пермский художник Сергей Костылев. На написание картины мастера как раз и вдохновила обновленная набережная.

Обменявшись контактами с художником, чтобы посмотреть уже готовую картину, губернатор и помощник президента отправились дальше.

Работы в квартале №68, привычнее - на эспланаде, в центральной ее части - идут полным ходом. Наблюдать за ними можно через забор. Видно, как тяжелая техника роет котлован для будущего фонтана.

Пермская эспланада готовится полностью преобразиться к 300-летию города. Проект реконструкции, пожалуй, самая обсуждаемая тема последних недель. Свои мнения уже высказали как представители профессионального сообщества, так и рядовые пермяки.

Николай Цуканов, помощник Президента Российской Федерации по вопросам местного самоуправления: "Вот это общественное пространство, конечно, благоустроить с учетом мнения жителей. Город очень красивый".

Рабочий визит помощника президента рассчитан на два дня. 27 апреля Николай Цуканов примет участие в XII съезде совета муниципальных образований Пермского края. Одна из основных тем встречи - тренд преобразования территорий в городские округа.