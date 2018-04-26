Специально для аллергиков: Туда не ходи - сюда ходи
Интернет ресурс "Яндекс. Погода" представил новый интерактив для пермяков, страдающих аллергией. Новая карта с вкладкой "пыльца" наглядно показывает ее концентрацию в воздухе. Через карту люди могут узнать, где, когда и насколько интенсивно будут цвести растения, вызывающие аллергию. Яндекс.Погода показывает прогноз концентрации каждого аллергена на семь суток вперёд. При расчете учитываются зависимость фаз цветения от температуры, информация о ветре и осадках. Выбрать можно все аллергены разом, или пыльцу какого - то отдельного растения, ольхи например или березу. Прогноз максимально детализирован и рассчитывается с точностью до районов города.
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