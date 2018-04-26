Как Пермь будет праздновать Первомай

День Весны и Труда в Перми начнется в 11.00 с праздничной демонстрации. Ожидается, что несколько десятков тысяч горожан соберутся на улицах, прилегающих к Комсомольскому проспекту, и пройдут по Октябрьской площади. Также в этот день в Перми пройдет ряд праздничных акций в центре и в районах города. Одно из наиболее крупных событий запланировано в 12:00 в сквере у Пермского академического театра оперы и балета. Гостям будет представлена большая концертная программа. В 12:00 на стадионе «Динамо» начнется 89-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда». Праздничные программы запланированы и в районах города – с 14:00 до 17:00 в парке «Счастье есть» в Кировском районе, парке им. Чехова Орджоникидзевского района, саду им. Миндовского в Индустриальном районе, в саду им. Свердлова в Мотовилихе концертная программа начнется в 15:00.