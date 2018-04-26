В Кизеле 11 домов остались без газа

Кизел остался без газа. Дело в том, что в городе прошли масштабные проверки газового оборудования. Причиной их проведения стала трагедия, когда 26 марта из-за отравления угарным газом погибли сразу две семьи, пять человек. Тем не менее проверки практически завершены, а газа в домах нет. Подробности из Кизела по телефону сообщалиа Лариса Стрельникова.

"Без газа в Кизеле остаются 11 домов, их подключают частично, по стоякам. Как сообщили в администрации, они пытаются повлиять на проверяющих, чтобы проверки проходили быстрее. Отмечают, что, возможно, недостаточное количество бригад работают в Кизеле. Не снимают ответственность и с самих жителей, которые часто не допускают проверяющих в квартиры, поэтому к жильцам также обращаются с просьбой, чтобы отнеслись к ситуации с пониманием".