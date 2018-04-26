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В Перми открываются дачные маршруты

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С 29 апреля департамент дорог и транспорта Перми открывает два дачных автобусных маршрута. На маршруте № 55 Ласьвинские хутора-кооператив «Сосновый бор» в выходные будут работать два автобуса большой вместимости, в будни - один автобус. Автобусный маршрут № 46 Драмтеатр - Северное кладбище заработает по субботам и воскресеньям. Планируется, что дачные автобусные маршруты будут работать до октября. Посмотреть подробное расписание автобусов можно на сайте «Гортранса».

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 26.04.2018 в 16:38 в рубрике - Вести Пермь

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