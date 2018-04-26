← Фазенда ждёт: в Перми открылась самая полезная для садоводов выставка
В Перми открываются дачные маршруты
С 29 апреля департамент дорог и транспорта Перми открывает два дачных автобусных маршрута. На маршруте № 55 Ласьвинские хутора-кооператив «Сосновый бор» в выходные будут работать два автобуса большой вместимости, в будни - один автобус. Автобусный маршрут № 46 Драмтеатр - Северное кладбище заработает по субботам и воскресеньям. Планируется, что дачные автобусные маршруты будут работать до октября. Посмотреть подробное расписание автобусов можно на сайте «Гортранса».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Фазенда ждёт: в Перми открылась самая полезная для садоводов выставка
«Смерч» и «Град»: В Перми боевую технику готовят к параду
«Чистые игры»: Пермяки наведут порядок в долинах малых рек
Пермь. Вести Спорт
Пермяки почтили память жертв чернобыльской катастрофы
Суд вынес приговор бригадиру, виновному в смерти рабочего
«Рыбак Камчатки» поможет разобраться в тонкостях копчения
Мемориалы Вечного огня готовят к Дню Победы
«Реальный пацан» Николай Наумов: На дороге шутки плохи!
Ветеранам подарили 2 недели бесплатных звонков
Добавить комментарий: