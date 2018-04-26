Фазенда ждёт: в Перми открылась самая полезная для садоводов выставка
Увлеченные садоводы-любители оценили ассортимент выставки «Весенний сад. Дачный сезон». Более 200 участников представили саженцы и рассаду, садовый инвентарь, теплицы и парники. Тем, кто пока не стремится к полевым работам, в преддверии майских праздников готовы предложить беседки и мангалы. Внушительная часть площадки отведена животным. По словам специалистов, сейчас самое время приобретать молодняк птиц и кроликов. И не обязательно с перспективой употребления их в пищу.
Наталья Силиванова, представитель Добровольного общества кролиководов (г.Екатеринбург): "Это кролик породы «Рекс», он плюшевый, гладкошёрстный. Имеет небольшую массу и очень милый".
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