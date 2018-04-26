«Смерч» и «Град»: В Перми боевую технику готовят к параду

9 мая участие в торжественном шествии на Октябрьской площади примут участие 122-мм боевая машина РСЗО «Град», 300-мм боевая и транспортно-заряжающая машины РСЗО «Смерч», артиллерийские орудия «Вена», «Мста-Б» и «Нона-СВК». Для движения по городским дорогам технику готовят на площадке Мотовилихинских заводов - чистят, красят, моют.

9 мая Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона на Октябрьской площади даст старт праздничным мероприятиям. В торжественном прохождении войск примут участие 23 парадных расчета, свыше 20 единиц военной техники, впервые к шествию присоединятся юнармейцы Прикамья. Кроме того, боевая техника будет выставлена в Музее военной техники под открытым небом, который откроется на один день по улице Ленина у Театра-Театра. Все желающие смогут рассмотреть боевые машины вблизи и узнать о них подробнее.