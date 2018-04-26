«Чистые игры»: Пермяки наведут порядок в долинах малых рек
Долины малых рек города Перми в течение этого лета кардинально изменятся. Вдоль каждой из них пройдет экологический маршрут и появится свой арт-объект. Организаторы «Чистых игр» - всероссийского движения по раздельному сбору мусора - рассказали о том, что будет на Пермском этапе. 29 апреля игры пройдут в сквере Каменских, а 5 мая - в Серебрянском парке. Для участия в игре нужно зарегистрировать команду от 2 до 4 человек на официальном сайте "Чистых игр".
Андрей Квиткин, координатор всероссийского проекта «Чистые игры» в Перми: «Чистые игры» - это командные соревнования для всех возрастов по очистке природной территории за ограниченное время с учетом раздельного сбора. Участники не только очищают территорию, но и обучаются раздельному сбору и узнают о том, что мусор - это ресурс".
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