Пермь. Вести Спорт

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- Двадцатилетний пермяк стал чемпионом Японии по киокушинкай каратэ в тяжелом весе. На 35-м юбилейном чемпионате мира в Токио воспитанник пермской СДЮСШОР «Киокушинкай» Антон Гуляев стал одним из самых молодых чемпионов в весовой категории 90+.

- Игроки пермского «Файтер Прошар» завоевали главные награды Чемпионата и Кубка мира по спортивному пейнтболу.