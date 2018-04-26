Пермяки почтили память жертв чернобыльской катастрофы

К акции "Чернобыль. Память ради жизни" в Перми присоединятся больше 500 учебных заведений, запланированы открытые уроки, линейки, встречи с чернобыльцами. Основные мероприятия проходят на площадке дома народного творчества «Губерния» . Здесь выставлены средства пожаротушения и защитные средства МЧС, организован показ фильмов о Чернобыле.

Всего в регионе запланировано 537 мероприятий, посвященных Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф. В их числе - консультации по мерам поддержки, культурные и спортивные события, приуроченные ко Дню памяти.

Катастрофа на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. На сегодня это самая страшная ядерная катастрофа в мире. В ликвидации ее последствий принимало участие около 4,5 тысяч жителей Пермской области. В общей сложности ликвидаторами стали более 650 тысяч человек со всего СССР.