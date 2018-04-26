«Рыбак Камчатки» поможет разобраться в тонкостях копчения

Копчение рыбы. Увлечение с востока России уже добралось и до Перми. А потому на открывшейся весенне-дачной выставке нашлось время для разговора и на эту тему.

Копчёная рыба - любимое блюдо многих дачников. На весенней выставке представлены варианты мангалов и коптилок. Конечно, можно купить более простые и дешёвые, из тонкого железа, но это скажется на вкусе блюд.

Впрочем, в прохладную погоду куда приятнее насладиться уже готовой рыбой. Главное, быть уверенными в качестве. На стенде «Рыбак Камчатки» готовы рассказать не только о полезных свойствах, но и о способе приготовления: дальневосточные деликатесы обретают свой цвет и вкус в печах из красного кирпича. Коптят их на натуральных опилках. Своя порода дерева для каждого вида рыбы.

Лариса Коньшина, продавец-консультант стенда «Рыбак Камчатки»: "Вишня придаёт рыбке такой неповторимый красивый красно-алый цвет. Рыбка «нельма». Готовилась на груше, очень необычный, нежный, изумительный вкус получается при таком копчении. Скумбрии золотистый приятный цвет придаёт копчение на яблоне".

О качестве копчения и самой рыбы можно судить по разрезу - мясо должно иметь приятный масляный блеск и равномерный цвет.

На прилавке нерка, кижуч, палтус, горбуша и красная икра - зернышко к зёрнышку.

Этот вариант можно предложить и тем, кто постарше, и самым маленьким: в белорыбице нет ни единой косточки. Такая рыба коптится на ольховых опилках, благодаря чему имеет красивый янтарный цвет и неповторимый аромат.

Выбрать рыбу по вкусу и разобраться в тонкостях копчения, а также узнать советы в преддверии дачного сезона можно на "Пермской ярмарке" до 30 апреля.