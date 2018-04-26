Суд вынес приговор бригадиру, виновному в смерти рабочего

В Перми вынесли приговор бригадиру, который жестоко наказал подчиненного за пьянство, вследствие чего последний, не приходя в сознание, через несколько дней скончался в больнице. Как выяснили следователи, потерпевший был не прочь выпить на рабочем месте. 32-летний бригадир, заставший в очередной раз нетрезвого подчиненного, сообщил, что расторгает с ним трудовой договор. Завязался конфликт. Руководитель ударил рабочего несколько раз по голове.

Оксана Григорьева, старший следователь СО по Индустриальному району г. Перми СУ СК РФ по Пермскому краю: "Обвиняемый нанес множественные удары руками по голове и лицу потерпевшего, причинив тем самым закрытую черепно-мозговую травму. Потерпевший был госпитализирован, где через 10 дней наступила его смерть".

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 8 годам колонии строгого режима. Дополнительно он должен выплатить полмиллиона рублей в качестве компенсации за моральный ущерб родственникам убитого. Известно, что осужденный согласен с решением и не намерен обжаловать его в вышестоящей инстанции.

Подсудимый: "С приговором я согласен и готов понести наказание. Тяжело об этом говорить. В содеянном раскаиваюсь".