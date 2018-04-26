Мемориалы Вечного огня готовят к Дню Победы

Cпециалисты «Газпрома» перед праздником Великой Победы проводят диагностику оборудования всех мемориалов Вечного огня в Прикамье. Всего их 35. Первым в этом году стал комплекс в монумента Уральскому добровольческому танковому корпусу в Перми. Огонь бережливо перенесли на фитиль специальной лампы. Затем основное пламя потушили и прочистили все форсунки и рассекатели, также навели блеск на чаше и решетках.

Виталий Водопьянов, начальник отдела СМИ «Газпром газораспределение Пермь»: "Всего по краю будет проведено обслуживание 35 мемориалов в 32 населенных пунктах. Привести в порядок, проверить, все ли работает, на некоторых мемориалах наши специалисты будут 9 мая помогать, смотреть, чтобы все горело".