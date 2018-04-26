«Реальный пацан» Николай Наумов: На дороге шутки плохи!

В Перми прошел день безопасности со звездой. Известный в России, и особенно в Перми, комедийный актер Николай Наумов отправился на дорогу, чтобы рассказать всем, что здесь шутки плохи. Удалось ли донести этот посыл до окружающих?

Автобус, шагающий по правилам дорожного движения, отправляется в путь. Среди пассажиров пермские школьники. Ежедневно эти ребята по дороге на учебу переходят по несколько перекрестков.

Для флешмоба инспекторы ГИБДД выбрали самый показательный перекресток - бульвар Гагарина - Ушинского. Трафик здесь более чем насыщенный - светофоры и зебры, остановки и дворовые проезды, велосипедные дорожки и целая азбука знаков.

Увлеченность гаджетами - самая распространенная ошибка современных детей. Многие не поднимают глаз от телефона, даже когда переходят дорогу, на практике это может быть очень небезопасно.

Елена Осоткина, инспектор отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю: "В нашем регионе за текущий период зарегистрировано 103 наезда на пешеходов. 5 погибли и 101 ранен. При этом 70 травмированных - это дети!".

Яркая личность - Николай Наумов - актер и наш земляк сегодня сопровождал детей в их затее. Без шуток, конечно, не обошлось, но танцевать пасодобль на зебре юморист, конечно, не стал.

Николай Наумов, актер: "На зебре, на пешеходном переходе нужно посмотреть налево, направо и на зеленый сигнал светофора, внимательно, но не беспечно пройти - уверено - пошли!".

Водители, пропустившие школьников на пешеходном переходе, в ответ от ребят получили «лайк» - поднятый вверх большой палец - символ еще одной популярной дорожной акции. И таких мероприятий становится все больше - вот дети танцуют с фонариками у цирка, обращая внимание автомобилистов на пешеходов в темное время суток, здесь волонтеры раздают листовки возле железнодорожного переезда, а это асы вождения показывают, как вовремя затормозить. Все это сложные способы сказать о простом - бдительность на дороге поможет сохранить жизнь.

Николай Наумов, актер:

- И не забудьте весело отражать свет на дорогах!