Ветеранам подарили 2 недели бесплатных звонков

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До 10 мая ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно поздравить своих родственников и знакомых по телефону или телеграммой. «Ростелеком» проводит традиционную благотворительную акцию в преддверии Дня Победы. По мобильному или стационарному телефону можно будет звонить свободно по России или в страны ближнего зарубежья. 100 бесплатных минут в оставшиеся дни апреля и столько же в начале мая предоставляются каждому ветерану. Телеграммы  можно слать без всякого лимита.

Наталья Мухина, пресс-секретарь Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "Телефон должен быть зарегистрирован на ветерана, этого достаточно, чтобы совершать бесплатные звонки, также с этого же телефона можно позвонить в сервис приема телеграмм и отправлять бесплатно телеграммы. Количество телеграмм не отграничено".

 

Метки: в Перми, Общество, В России

Опубликовано: 26.04.2018 в 10:20 в рубрике - Вести Пермь

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