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Ветеранам подарили 2 недели бесплатных звонков
До 10 мая ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно поздравить своих родственников и знакомых по телефону или телеграммой. «Ростелеком» проводит традиционную благотворительную акцию в преддверии Дня Победы. По мобильному или стационарному телефону можно будет звонить свободно по России или в страны ближнего зарубежья. 100 бесплатных минут в оставшиеся дни апреля и столько же в начале мая предоставляются каждому ветерану. Телеграммы можно слать без всякого лимита.
Наталья Мухина, пресс-секретарь Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "Телефон должен быть зарегистрирован на ветерана, этого достаточно, чтобы совершать бесплатные звонки, также с этого же телефона можно позвонить в сервис приема телеграмм и отправлять бесплатно телеграммы. Количество телеграмм не отграничено".
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