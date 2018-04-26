В Прикамье внедряют систему ранней диагностики рака

О большом краевом проекте говорили в региональном онкоцентре. В Прикамье успешно внедряется система ранней диагностики рака, но вдруг выяснилось, что пациентов порой приходится искать. Добровольно не спешат идти на обследования. Между тем, проект подразумевает стопроцентный охват населения. Почему не надо бояться диагноза?

Определить онкозаболевание по фотографии - звучит, как рекламный лозунг какого-нибудь сомнительного интернет-баннера. Но история абсолютно реальная. Врачу-онкологу Марату Юнусову на электронную почту прислали более 200 снимков с новообразованиями. В итоге 26 пермякам было предложено прийти на консультацию, еще семерых пациентов отправили к дерматологу, у четверых обнаружили рак кожи.

Марат Юнусов, врач-онколог: "Есть определенные признаки, которые могли бы нас подвести ещё к тому, что это всё-таки онкологическое заболевание, поэтому пациентка была приглашена на очный прием, проведено обследование более углубленное. К счастью, диагноз не подтвердился".

По словам руководства краевого онкологического диспансера, за год через медицинское учреждение проходит более 170 тысяч человек. Это гораздо больше изначально заложенных возможностей.

В этом году в Прикамье появится 7 межрайонных онкоцентров. Уже начала работу профильная выездная онкологическая поликлиника, что позволяет жителям даже самых удаленных территорий своевременно получать медицинское лечение и проходить обследования, не терять время и не ездить за сотни километров на приём к врачу.

Помещением для выездной онкополиклиники может стать любой кабинет в самой обычной больнице. Например, в Краснокамске за день узкий специалист из краевого центра осмотрел более 40 пациентов.

Выездные поликлиники, межрайонные онкоцентры - все это единая система раннего выявления заболеваний, ввести которую поручил губернатор Пермского края Максим Решетников. Один из приоритетов - онкология.

Олег Орлов, и.о. главного врача ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический центр»: "Ранняя диагностика - это самое важное в онкологии, когда говорят, что рак излечим, то он действительно излечим на ранних стадиях".

В тестовом режиме проект по удаленному обследованию на рак кожи запустили в марте. Сейчас он работает на постоянной основе. В ближайших планах – скрининги на онкопатологии. Один из таких – для женщин – был проведен месяц назад и показал, что такие обследования очень востребованы.